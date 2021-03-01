Давление воздуха в отсеке МКС за выходные упало в полтора раза

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Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Экипаж МКС зафиксировал падение давления воздуха в переходном отсеке (ПрК, промежуточная камера) модуля "Звезда", следует из переговоров с ЦУПом, трансляцию которых ведет НАСА.

Давление в отсеках – 730 и 465 мм по ПРК, сообщил космонавт Сергей Рыжиков.

Как докладывал Рыжиков в пятницу вечером после закрытия люков в отсек модуля "Звезда", давление в ПрК было 728 мм.

26 февраля космонавты закрыли люк в отсек модуля "Звезда" на МКС, где наблюдается утечка воздуха.

Космонавты должны будут измерять давление в отсеке каждые четыре часа с помощью мановакуумметра.

1 марта экипаж планирует приступить к герметизации первой трещины на МКС. Для этого 26 февраля космонавты провели тренировку. Трещину размером около 4 см на МКС обнаружили осенью 2020 года с помощью чаинок и заделали временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но полностью не исчезла, поэтому в данный момент экипаж ведет поиски других мест утечки воздуха на МКС.

Несколько дней назад экипаж также снял с трещины временную заплатку для обследования ее на предмет расширения. Кроме этого, экипаж выявил несколько вероятных мест, в которых могут располагаться трещины.

В четверг космонавты обследовали участок с трещиной №3, но как сообщал Рыжиков, течеискатель показал "стабильность измерения, отсутствие трещины". "По первой плоскости, с которой я работал сегодня, я проверил, утечек нет сегодня", - отметил космонавт.

В пятницу космонавт изучил несколько мест, которые ранее были заклеены пластиковой пленкой, обследование показало отсутствие трещин. "В одном месте - это царапина. В другом месте - это скол", - сообщил Рыжиков.

Еще одно вероятное место расположения трещины располагается под трубой. В среду экипаж попытался покрыть его диагностическими пластиковыми пленками, которые должны были показать наличие или отсутствие утечек воздуха. После того, как сделать это не удалось из-за труднодоступности участка, Рыжиков обследовал его с помощью микроскопа и передал снимки специалистам ЦУПа для изучения.

Конструктивно служебный модуль "Звезда" состоит из четырех отсеков: трех герметичных – переходного отсека (ПхО), рабочего отсека (РО) и промежуточной камеры (ПрК), а также негерметичного агрегатного отсека (АО), в котором размещена объединенная двигательная установка (ОДУ).

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа 2020 года. Тогда пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. 24 августа глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами. По данным руководителя полета российским сегментов МКС Владимира Соловьева, темпы утечки воздуха в тысячи раз меньше критических.

17 февраля космическим грузовиком "Прогресс МС-16" на станцию был доставлен мощный микроскоп, который планируется использовать для поиска других мест утечки. Также грузовик доставил материалы для герметизации трещин.