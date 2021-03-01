ФМБА в марте закончит первую фазу испытаний препарата от COVID "Мир-19"

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Первая фаза клинических испытаний препарата от коронавируса "Мир-19" Федерального медико-биологического агентства России закончится в середине марта, после специалисты перейдут ко второй фазе - работе с пациентами, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

"30 декабря мы получили разрешение на клинические исследования - все уже закончено было, вся "доклиника". Сразу после Нового года эти клинические исследования начаты. Но с учетом того, что это новая молекула - она новая и запатентованная, и аналогов не имеет, - мы первую фазу проходим особенно тщательно, поскольку нужно доказать безопасность уже у людей. Мы закончим к середине марта первую фазу и переходим уже к работе с пациентами, переходим ко второй фазе", - сказала Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Она уточнила, что препарат, разработанный ФМБА, - "это уникальный препарат, основанный на применении микроРНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса, и те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса, - это так называемый РНК-полимеразный сайт".

По словам Скворцовой, препарат абсолютно безопасен для человека, так как основан на микроРНК, который не влияет на геном и иммунитет человека, но при этом эффективно поражает вирус.

"В экспериментах на животных в 10 тысяч раз снижается вирусоносительство, но, кроме того, (препарат) предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции", - добавила Скворцова.