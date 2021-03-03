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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:57Заразились
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Во избежание второй волны COVID до мая нужно привить 30% россиян

Во избежание второй волны COVID до мая нужно привить 30% россиян
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Избежать новой волны коронавируса в РФ позволит вакцинация 25-30% населения, заявила глава Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова.

"Для того, чтобы полностью избежать этой волны, мы должны привить до 25% населения страны, если говорить о достаточно одноразовой высокой кампании, которая будет продолжаться не менее двух месяцев", - сказала Скворцова в интервью на телеканале "Россия 24" (ВГТРК) в среду.

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Она уточнила, что "если эту кампанию растянуть до мая, и прививать последовательно, тогда потребуется около 30% (населения)".

Межу тем ранее замдиректора РФ по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что РФ пока не прошла даже первую волну коронавируса, так как до нулевых значений заболеваемость еще не упала. Вторую волну он не исключил в случае мутаций вируса.

Вакцинация в России

С 18 марта в РФ 18 января по поручению президента РФ началась массовая вакцинация. Сейчас россиян прививают в основном первой зарегистрированной в РФ вакциной разработки центра им. Гамалеи - "Спутник V".

По данным центра Гамалеи, на 10 февраля в России привиты 1,7 млн человек двумя компонентами вакцины, одну дозу получили 2,2 млн человек.

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Также в РФ зарегистрирована и выпущена в гражданский оборот вакцина "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора, но ее масштабное производство производство были готовы запустить только с февраля. По информации вице-премьера Татьяны Голиковой, до марта вакцинация будет осуществляться преимущественно "Спутником V", начиная с марта - "Спутником" и "ЭпиВакКороной", с конца марта к ним добавится "КовиВак" центра им.Чумакова РАН.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что к концу июля возможно завершение вакцинации в России с достижением планируемого уровня коллективного иммунитета на уровне 60% населения.

Хроника коронавируса. Март.

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коронавирус Вероника Скворцова

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