СК выяснит обстоятельства смерти экс-участницы группы Little Big

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге начата доследственная проверка по факту обнаружения тела 39-летней умершей жительницы Невского района без признаков насильственной смерти, сообщает в понедельник пресс-служба городского управления СКР.

Ранее в понедельник источник "Интерфакса" сообщил об обнаружении в квартире на Рыбацком проспекте Петербурга тела Анны Кастельянос, которая до 2016 года была участницей группы Little Big. По его словам, предварительно, смерть женщины не носит криминального характера: она имела инвалидность и страдала хроническими заболеваниями.

Позже группа Little Big в инстаграме подтвердила смерть экс-участницы коллектива.

В СК отмечают, что на теле 39-летней женщины, которое нашли в квартире на Рыбацком проспекте, не обнаружено признаков насильственной смерти. Точные причины смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы, а решение о возбуждении уголовного дела примут по результатам доследственной проверки.

Анна Кастельянос (Каст) до 2016 года была частью Little Big, также снималась в сериалах. Артистка получила известность благодаря необычной внешности: ее рост составлял около 130 см.