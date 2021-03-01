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Экс-участница группы Little Big найдена мертвой в Петербурге

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге обнаружено тело экс-участницы группы Little Big Анны Кастельянос (Каст).

"Труп жительницы Петербурга Кастельянос нашли в ее квартире в Невском районе города. Предварительно, следов насилия на теле нет", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

По его словам, 38-летняя женщина имела инвалидность и хронические заболевания.

По данным СМИ, Кастельянос в последнее время жаловалась на боли в спине и практически не вставала. Ее тело обнаружили волонтеры.

Официальной информацией "Интерфакс" пока не обладает.

Согласно открытым источникам, Кастельянос до 2016 года была участницей группы Little Big, также снималась в сериалах. Женщина получила известность благодаря необычной внешности: ее рост составлял около 130 см.

Little Big Анна Кастельянос Петербург

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