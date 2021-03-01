В Lufthansa опровергли планы организовать "прививочные" рейсы в Москву

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Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания Lufthansa опровергла сообщения СМИ о якобы планируемых рейсах в Москву за прививкой от COVID-19.

"Это неверная информация", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник представитель пресс-службы компании. Он отметил, что "Lufthansa не планирует открывать в аэропорту "Домодедово" специальный зал с этой целью".

Собеседник агентства напомнил, что в "Домодедово" есть медпункт, где можно сделать прививку. "Этот пункт доступен для сотрудников аэропорта, российских граждан и иностранцев с видом на жительство в России", - указал он.

За дальнейшей информацией он предложил обратиться в аэропорт "Домодедово". В пресс-службе московского аэропорта "Интерфаксу" сказали, что им также "ничего не известно о планах зарубежных авиакомпаний, включая Lufthansa, запустить "вакцинные рейсы".

Ранее в интернете появились сообщения, что Lufthansa якобы обсуждает с российской стороной концепцию организации специальных рейсов в Москву, чтобы жители Германии могли получить антиковидную вакцину.