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ПМЭФ-2021

В РФПИ сочли, что Россия с июля может открыться для вакцинного туризма

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Россия с июля может быть открыта для вакцинного туризма, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы считаем, что Россия с июля может быть открыта для вакцинного туризма", - сказал в пятницу Дмитриев в ходе одной из сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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"Если мы создадим клуб известных людей, вакцинированных "Спутником V", то это будет очень мощный клуб. Наверное, один самых мощных клубов в мире. Есть еще такой Бильдербергский клуб, который считается очень влиятельным. Вот по влиятельности наш клуб вакцинированных "Спутником" мощнее. Из соображений приватности мы не можем это раскрывать", - ответил Дмитриев на реплику одного из журналистов о том, что в Россию приезжает вакцинироваться много известных в мире людей.

Ранее сообщалось, что Сан-Марино с 17 мая запустило кампанию для туристов, желающих вакцинироваться "Спутником V".

Вакцина "Спутник V", разработанная центром им. Гамалеи Минздрава России, зарегистрирована в 66 странах, проходит регистрацию в ВОЗ и Европейском агентстве лекарственных средств (EMA).

Кирилл Дмитриев РФПИ Коронавирус

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