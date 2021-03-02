"Ласточка" насмерть сбила мужчину в Сочи

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Электропоезд "Ласточка" насмерть сбил мужчину, переходившего железнодорожные пути в Адлерском районе Сочи.

"В дежурную часть Адлерского линейного отдела полиции поступило сообщение о том, что в Адлере электропоездом "Ласточка" смертельно травмирован мужчина", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сочинского линейного управления МВД России на транспорте во вторник.

ЧП произошло накануне вечером. Личность погибшего пока не установлена.

Ранее сообщалось, что 24 февраля на 35 км совмещенной автомобильной и железной дороге "Адлер - Красная Поляна" скоростной электропоезд насмерть сбил 55-летнюю женщину из Лабинска.