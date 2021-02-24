"Ласточка" насмерть сбила женщину в Сочи

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - На 35 км железной дороги "Адлер - Роза Хутор" электропоездом "Ласточка" была смертельно травмирована женщина. Об этом сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте в среду.

"От полученных травм 55-летняя жительница Лабинска (город в Краснодарском крае - ИФ) скончалась на месте", - говорится в сообщении.

Машинист увидел женщину, переходящую железнодорожное полотно, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось. Таковы данные следственно-оперативной группы Адлерского линейного отдела полиции,

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.