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Кремль пообещал проверить сообщения о вырубках в крымском парке Форос

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Кремле пообещали узнать у руководства Крыма о ситуации с вырубкой деревьев в парке Форос, на которую президенту Владимиру Путину пожаловались местные жители в личном видеообращении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что не знает о таком обращении крымчан к Путину, и пообещал разобраться. "Я, честно говоря, не видел такого обращения, и ничего про него не слышал. Мне неизвестно, чтобы эта тема докладывалась президенту, но безусловно, это очень важно, мы обратим на это внимание", - сказал Песков.

Ранее 1 марта на YouTube было опубликовано обращение жителей Фороса к Путину. По их словам, деревья вырубают под застройку, также во время работ уничтожено футбольное поле, на котором играл Юрий Гагарин. Местные жители призывают причислить Форосский парк и другие парки южного побережья Крыма к объектам культурного наследия федерального значения.

Ландшафтный парк в Форосе основан в 1834 году. Он был заложен генералом Раевским-старшим, и перестроен позднее московским купцом 1-й гильдии, крупнейшим российским торговцем чаем Александром Кузнецовым, который в 1887 году приобрел имение "Форос" площадью около 300 га с торгов. Он решил полностью перепланировать парк.

Благодаря посадке деревьев, привезенных из разных уголков Европы, Азии и Америки, Кузнецов за 5-6 лет создал один из лучших парков южного побережья: по разнообразию диковинных растений он соперничал с Никитским ботаническим садом, а по красоте ландшафтной композиции - с парком Алупкинского дворца графа Воронцова. Форосский парк объявлен памятником садово-парковой архитектуры.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил накануне, что ситуация по Форосу "должна быть детализирована, проблематика уточнена: в чем причина конфликта или недоразумения". "Никто жителей без поддержки не оставит (. . .). Должно быть найдено правильное управленческое решение", - сказал он.

Министерство экологии и природных ресурсов Крыма ранее, в феврале, разъяснило вопросы, касающиеся парка.

"Парк был создан до вхождения республики Крым в состав Российской Федерации. Все процедуры были проведены без изъятия земель у сторонних правообладателей. На его территории располагаются участки землепользователей с видами разрешенного использования, такими как "курортная деятельность", "санаторная деятельность", - отмечает пресс-служба ведомства.

Там отметили, что сейчас на участке в парке планируется создать детский оздоровительный лагерь "Ак-Барс". На проектную документацию по объекту получено положительное заключение государственной строительной экспертизы. Минприроды Крыма выдало разрешения на строительство трех и реконструкцию двух объектов капстроительства.

"За период существования парка застройка его территории достигла ориентировочно 12%. Положением допускается максимальный процент застройки в 20%, с учетом ранее застроенной территории. Таким образом, на строительство новых и реконструкцию существующих объектов, связанных с выполнением задач, возложенных на парк, допускается 8% от общей площади", - заявляет ведомство.

Минприроды сообщило также, что "получены разрешения на удаление 37 зеленых насаждений с последующим проведением компенсационного озеленения в течение года и 29 экземпляров пальм с целью их дальнейшей пересадки, в настоящее время все пальмы пересажены на соседние куртины, расположенные в границах парка".

Ведомство утверждает, что вход на территорию парка останется свободным для посетителей.

Крым Форос

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