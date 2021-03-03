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Аксенов заявил о законности резонансной стройки в парке Фороса

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Нарушений при строительстве детского лагеря в парке крымского курортного поселка Форос, на которое местные жители пожаловались руководству страны, нет, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Что касается детского лагеря, все документы в порядке. Никаких нарушений на сегодняшний день по детскому лагерю нет, я вам гарантирую", - сказал Аксенов на встрече с жителями Фороса в среду.

Он уточнил, что строительство ведет компания из Татарстана.

Также глава Крыма заявил о намерении выяснить, были ли допущены нарушения при вырубке деревьев и установке забора. При этом он раскритиковал рабочую группу, сформированную из чиновников, депутатов и общественников для контроля за ситуацией.

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Как сообщалось, жители Фороса записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить строительство и вырубку деревьев в парке, который является особо охраняемой природной территорией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что не знает о таком обращении, но "вопрос руководству Крыма" будет задан.

По данным министерства экологии и природных ресурсов Крыма, на территории парка, сформированного до присоединения полуострова к РФ, располагаются участки землепользователей с видами разрешенного использования "курортная деятельность" и "санаторная деятельность". На одном из них будет создан детский оздоровительный лагерь "Ак-Барс" со строительством трех и реконструкцией двух объектов на 7,6 га. Проектная документация получила положительное заключение государственной строительной экспертизы.

В министерстве утверждают, что максимальный процент застройки парка (20%) превышен не будет, вырубку 37 растений компенсируют, а 29 пальм пересадят. Вход в парк обещают оставить свободным.

Форосский парк, который является памятником садово-паркового искусства регионального значения, основан на южном берегу Крыма в 1834 году. Его площадь – 70 га, на которых можно увидеть 300 видов растений. На территории парка находится одноименный санаторий.

Крым Сергей Аксенов Форос

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