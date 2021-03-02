В Петербурге не выявили случаев тяжелой реакции на "Спутник V"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге проходит без осложнений для здоровья привитых, сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19

"После проведения более 350 тысяч инъекций вакцины (суммарно первый и второй компоненты) в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелых реакций на вакцину и каких-либо осложнений после прививки", - говорится в отчете совета.

Специалисты совета отмечают, что риск переболеть тяжелой формой инфекции несопоставимо превышает риски, связанные с вакцинацией.

За весь период в Петербурге от коронавируса привили 246 992 человека, из них 103 545 полностью закончили цикл вакцинации. В поликлиниках остается 97 350 комплектов "Спутника V".