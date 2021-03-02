Школы Москвы предупредили родителей о призывах к суициду в TikTok

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Администрации московских школ оповестили родителей о появившихся в соцсетях видеороликах с призывами к суициду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского департамента образования и науки.

"На одном из популярных сервисов действительно появилась информация с призывом подростков к совершению такой акции. Для того, чтобы предостеречь родителей, школы направили сообщения в родительские чаты с предупреждением и просьбой уделить особое внимание детям в это период", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что московские школы регулярно проводят с учащимися и их родителями профилактическую работу разной направленности, в том числе по предупреждению детского травматизма, а также по выявлению и помощи в решении психологических сложностей.

Ранее в социальной сети TikTok появились видеоролики, в которых детей призывают принять участие в акции массового суицида 3 марта 2021 года. В сообщениях, которые рассылают московские школы, просят родителей обратить внимание на тревожность подростков и поговорить с ними о ценности жизни.