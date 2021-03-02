Глава СКР поручил выявить блогеров с видеопризывами к суициду

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал разобраться с блогерами в социальных сетях, склоняющими подростков к самоубийству, так как распространение подобного контента стало массовым, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"В последние дни февраля в социальных сетях стали распространяться ролики и информация, побуждающая детей к совершению ряда небезопасных для их жизни действий. Необходимые профилактические мероприятия уже проводятся рядом профильных ведомств", - сказала Петренко во вторник журналистам, добавив что в СКР по этому поводу поступают обращения.

Она добавила, что Бастрыкин поручил Главному следственному управлению организовать доследственную проверку, пресечь распространение этого контента и установить злоумышленников.

Ранее в социальной сети "Тик-Ток" появились видеоролики, в которых детей призывают принять участие в акции массового суицида 3 марта 2021 года.

В связи с этим, как сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе департамента образования и науки Москвы, администрации столичных школ оповестили родителей о появившихся в соцсетях видеороликах с призывами к суициду и попросили взрослых уделить особое внимание подросткам. Школы в родительских чатах призвали семьи обратить внимание на тревожность подростков и поговорить с ними о ценности жизни.