Постпред РФ пообещал, что Россия примет ответные меры из-за санкций ЕС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Санкции Евросоюза в отношении России не останутся без ответа, заявил во вторник постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Приходит осознание, что ресурс санкционный так называемый, он уже практически исчерпан, потому что результата от этих односторонних рестрикций практически нет, если не считать, конечно, российских ответных мер, которые предпринимались и в прошлые разы, и я могу заявить, что будут иметь место и сейчас", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, какими именно будут эти ответные меры, и идет ли речь о том, что четверо европейцев подпадут под ограничения со стороны Москвы, российский дипломат сказал: "Я не знаю, какие решения будут приниматься на политическом уровне в Москве".

Ранее во вторник сообщалось, что Совет ЕС ввел санкции в связи с "делом Навального" в отношении главы СКР Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова. Эти санкции устанавливают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание в ЕС банковских активов подпавших под ограничительные меры лиц.