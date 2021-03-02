Под санкции ЕС попали главы СКР, Росгвардии и Генпрокуратуры

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Совет ЕС постановил по письменной процедуре ввести ограничительные меры в отношении главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова в связи с "делом Навального".

Об этом сообщают западные СМИ, в частности, немецкая газета Bild. Санкции устанавливают запрет на поездки в Евросоюз и заморозку банковских активов в ЕС.

Позднее список людей, против которых вводятся ограничительные меры, был опубликован в официальном журнале ЕС. Санкции обретают силу с момента публикации документа.

Главы МИД стран ЕС 22 февраля договорились о подготовке санкций против некоторых должностных лиц РФ в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции после видеосовещания глав государств и правительств стран ЕС 25 февраля подтвердил, что будут введены ограничительные меры в отношении должностных лиц РФ из-за ситуации с Навальным по новому санкционному режиму о нарушении прав человека.

В октябре прошлого года Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии, который в Европе считают местом создания отравляющего вещества "Новичок". Тогда под санкции попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.