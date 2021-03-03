РФ в 2023 г. начнет поставки топлива в Китай для реактора на быстрых нейтронах

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Машиностроительный завод" (МСЗ, Электросталь, Московская обл., входит в АО "ТВЭЛ") создало новый производственный участок по фабрикации топлива для китайского реактора на быстрых нейтронах CFR-600.

По сообщению ТВЭЛ, начало поставок топлива CFR-600 в Китай намечено на 2023 год.

Новый производственный участок создан для исполнения экспортного контракта между ТВЭЛ и китайской CNLY (входит в корпорацию CNNC) на поставку уранового топлива для строящегося энергоблока с реактором CFR-600, включая стартовую загрузку, а также перегрузки топлива в течение первых семи лет.

"Топливный дивизион "Росатома" полностью выполняет свои обязательства в рамках российско-китайского сотрудничества по развитию технологий быстрых реакторов. Это уникальные проекты, когда топливо зарубежного дизайна производится именно в России. Первый китайский реактор на быстрых нейтронах CEFR с 2010 года работает на топливе, изготовленном на "Машиностроительном заводе", а для поставок топлива CFR-600 команда специалистов МСЗ и ТВЭЛ успешно выполнила сложный высокотехнологичный проект по модернизации производства", - отметила президент ТВЭЛ Наталья Никипелова, слова которой приводятся в сообщении.

Особенностью нового участка также является его универсальность: на этом оборудовании будет изготавливаться топливо, предназначенное как для китайских реакторов CFR-600 и CEFR, так и для российского реактора БН-600 Белоярской АЭС. Уже в ближайшее время здесь начнется выпуск штатной продукции для БН-600.

Контракт на поставку топлива для CFR-600 ТВЭЛ и CNLY подписали в декабре 2018 года, документ заключен в рамках российско-китайского соглашения о сотрудничестве в сооружении и эксплуатации в Китае демонстрационного реактора на быстрых нейтронах.