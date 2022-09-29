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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

"Росатом" отправил в Китай топливо для реактора на быстрых нейтронах

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Топливный дивизион госкорпорации "Росатом" - ТВЭЛ - выполнил первую отгрузку топлива для реактора на быстрых нейтронах в Китае, сообщила компания.

"До конца года планируется отправить заказчику еще две партии топлива для стартовой загрузки реактора и первой перегрузки", - говорится в сообщении. Пока отгружены первые тепловыделяющие сборки для стартовой загрузки реактора.

Китайский проект на базе реактора CFR-600 в провинции Фуцзянь - единственная за пределами РФ станция с реактором на быстрых нейтронах, уточняет ТВЭЛ.

Контракт на поставку топлива для CFR-600 ТВЭЛ и CNLY подписали в декабре 2018 года, документ заключен в рамках российско-китайского соглашения о сотрудничестве в сооружении и эксплуатации в Китае демонстрационного реактора на быстрых нейтронах. Ранее предполагалось, что топливо будет поставлено туда в 2023 году.

Росатом Китай CFR-600 Фуцзянь
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