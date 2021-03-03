Факультет Кудрина в СПбГУ станет самостоятельным университетом

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин Фото: Sergey Mihailicenko/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Ученый совет Санкт-Петербургского государственного университета проголосовал за соотделение факультета свободных искусств и наук в самостоятельный университет.

Этот факультет возглавляет председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"В голосовании приняли участие 133 члена Ученого совета СПбГУ. За реорганизацию проголосовали 95 человек, против - 21 человек, 17 человек воздержались", - сообщил зампред совета Игорь Горлинский.

Вопрос реорганизации университета путем выделения факультета свободных искусств и наук в самостоятельное юридическое лицо - университет искусств и наук, не входящее в научно-образовательный комплекс СПбГУ, обсуждался на заседании ученого совета 1 марта. Как сообщили в вузе, обучающиеся на факультете студенты смогут получить диплом, несмотря на реорганизацию.

Реорганизация вуза не исключает права студентов продолжить обучение по прежним образовательным программам (в данном случае по программе "Свободные искусства и науки") и получить диплом СПбГУ, пояснила первый проректор Марина Лаврикова.