Факультет Кудрина в СПбГУ станет самостоятельным университетом
Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Ученый совет Санкт-Петербургского государственного университета проголосовал за соотделение факультета свободных искусств и наук в самостоятельный университет.
Этот факультет возглавляет председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"В голосовании приняли участие 133 члена Ученого совета СПбГУ. За реорганизацию проголосовали 95 человек, против - 21 человек, 17 человек воздержались", - сообщил зампред совета Игорь Горлинский.
Вопрос реорганизации университета путем выделения факультета свободных искусств и наук в самостоятельное юридическое лицо - университет искусств и наук, не входящее в научно-образовательный комплекс СПбГУ, обсуждался на заседании ученого совета 1 марта. Как сообщили в вузе, обучающиеся на факультете студенты смогут получить диплом, несмотря на реорганизацию.
Реорганизация вуза не исключает права студентов продолжить обучение по прежним образовательным программам (в данном случае по программе "Свободные искусства и науки") и получить диплом СПбГУ, пояснила первый проректор Марина Лаврикова.