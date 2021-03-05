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"Университет Кудрина" начнет прием студентов уже в этом году

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Создаваемый на базе факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) новый университет планирует начать прием учащихся уже в текущем году, заявил декан факультета, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Ведомости".

"В течение двух месяцев будет произведена реорганизация СПбГУ с выделением факультета свободных искусств и наук. На базе факультета будет создан Университет свободных искусств и наук. (...) Решение о реорганизации примет правительство России как учредитель СПбГУ. А учредителем нового университета станет министерство образования и науки. Все договоренности достигнуты. (...) Реорганизационные процедуры могут растянуться на несколько месяцев. Но прием студентов мы проведем уже в этом году", - сообщил Кудрин.

Он отметил, что "ученый совет факультета при одном воздержавшемся поддержал создание нового университета".

"Преподаватели с большим энтузиазмом относятся к нашим программам. Мы живем особой средой: хотим продвигать в стране модель liberal arts - модель свободных искусств и наук, помогать другим университетам с ней освоиться, стать центром экосистемы этого подхода к образованию", - пояснил председатель Счетной палаты РФ.

"Наши предложения по продвижению этой модели образования понравились и правительству, и министерству образования и науки. Потому что эта модель образования отвечает современным вызовам", - добавил он.

По словам Кудрина, у нового университета "будут та же лицензия и та же аккредитация, что и у СПбГУ, сроком на один год".

"За год мы должны подготовиться и получить эти документы на пять или шесть лет. В перспективе в Университете свободных искусств и наук будет учиться от 1500 до 2000 студентов. Это будет небольшой, но особенный университет. Особенный - по модели образования, по индивидуальному подходу к каждому студенту", - подчеркнул декан факультета свободных искусств и наук СПбГУ.

На вопрос издания, станет ли он ректором нового университета, Кудрин ответил отрицательно. "Нет, я точно не буду ректором. Ректор будет избран коллективом и затем назначен учредителем. А я надеюсь войти в попечительский совет. И буду поддерживать новый университет", - сказал председатель Счетной палаты РФ.

СПбГУ Счетная палата Алексей Кудрин Петербург

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