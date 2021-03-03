В Мещанском суде завершил дачу показаний партнер Baring Vostok Дельпаль

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Мещанском суде Москвы завершил давать показания операционный партнер Baring Vostok, гражданин Франции Филипп Дельпаль, передал корреспондент "Интерфакса". Судья Анна Сокова объявила в процессе перерыв до 17 марта. Тогда начнет давать показания директор Baring Vostok по инвестициям Иван Зюзин.

Фигурантам так называемого "дела Baring Vostok" вменяется хищение 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" путем выдачи НАО "ПКБ" ("Первое коллекторское бюро") кредитов, которые следствие считают невозвратными.

Дельпаль начал давать показания в суде на заседании 24 февраля. Он тогда заявил, что, во-первых, не принимал участие в выдаче этих кредитов, а во-вторых, что кредиты не рассматривались как невозвратными.

Еще один фигурант дела, основатель фонда Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви заявил в суде, что кредиты, хищение которых им вменяют, были погашены.

Кроме двоих иностранцев, по делу проходят партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор ПКБ Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов. Все они вины не признают.