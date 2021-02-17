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Калви заявил о готовности продолжать работать и инвестировать в России

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Основатель Baring Vostok, американский бизнесмен Майкл Калви заявил, что у него есть желание и продолжать работать в России, но это зависит от финала процесса по его уголовному делу.

"У меня есть и желание, и намерение продолжать и работать, и инвестировать в России, но это зависит от конца этого процесса", - сказал Калви, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса" в среду.

В РоссииСуд получил заявление банка "Восточный" об отказе от иска к Калви на 2,5 млрд рублейЧитать подробнее

Семи фигурантам "дела Baring Vostok" вменяют растрату 2,5 млрд рублей банка "Восточный" через выдачу невозвратного кредита "Первому коллекторскому бюро" (ПКБ) в декабре 2015 года. Гособвинитель утверждает, что подсудимые добились перевода этих денег на счет "в заранее приисканном банке", перевели их на счет другой компании и похитили. ГАмериканца Калви следствие считает организатором этой группы. Никто из фигурантов вину не признает.

Baring Vostok и Калви заявляли, что уголовное дело инициировали оппоненты фонда по корпоративному конфликту - акционеры банка Артем Аветисян и Шерзод Юсупов. Осенью стороны конфликта заключили мировое соглашение, банк согласился принять 2,5 млрд рублей компенсации ущерба и отказаться от гражданских исков к подсудимым.

Майкл Калви Baring Vostok

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