Убийце настоятеля монастыря в Ярославской области ужесточили наказание

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции увеличил срок наказания с 15 лет до 21 года для Александра Авдеева - убийцы настоятеля Свято-Троицкого монастыря в Переславле-Залесском (Ярославская область) Даниила (Соколова), сообщает пресс-служба суда.

Он приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 21 год с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Таким образом, приговор Ярославского областного суда, который назначил Авдееву 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, отменен.

В пресс-службе суда "Интерфаксу" сообщили, что приговор обжаловали обе стороны процесса. "Сторона защиты просила снизить наказание, сторона обвинения - отправить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - сказал собеседник агентства.

Приговор Авдееву был вынесен 17 ноября 2020 года. Гособвинение просило для него 23 года колонии.

По данным следствия, бывший трудник монастыря Авдеев в июне 2016 года нанес более 25 ударов ножом игумену Даниилу. От полученных травм настоятель скончался. Обвиняемый забрал деньги погибшего и скрылся с места происшествия. Авдеев обвинялся по статьям 105 (убийство) и 162 УК РФ (разбой). В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что расследование дела находилось на личном контроле главы ведомства Александра Бастрыкина. Также в пресс-службе сообщили, что сотрудники МВД проверили на причастность к убийству более трех тысяч лиц. В числе проверяемых были лица из окружения игумена, наркозависимые, ранее судимые, в частности, за преступления на объектах религиозного культа.