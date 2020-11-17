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Убийца настоятеля монастыря в Ярославской области осужден на 15 лет

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Ярославле признал Александра Авдеева виновным в убийстве настоятеля Свято-Троицкого монастыря в Переславле-Залесском (Ярославская область) Даниила (Соколова), сообщила журналистам пресс-секретарь областного суда Ольга Козлова.

По совокупности с предыдущим приговором ему назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого режима, отметила она. Гособвинение просило для подсудимого 23 года колонии. Авдеев признан виновным в убийстве, краже в особо крупном размере и незаконном проникновении в жилище, совершенном с применением насилия.

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По данным следствия, бывший трудник монастыря Авдеев в июне 2016 года нанес игумену Даниилу более 25 ударов ножом, в том числе в голову и шею. От полученных травм настоятель скончался, а Авдеев забрал из жилища настоятеля деньги и скрылся.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что расследование дела находилось на личном контроле главы ведомства Александра Бастрыкина. На причастность к преступлению проверили более трех тысяч человек, в том числе людей из окружения игумена, наркозависимых, ранее судимых, в частности, за преступления на религиозных объектах, сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

Ярославская область РПЦ Александр Авдеев

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