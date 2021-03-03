Чиновники Удмуртии сочли ОНФ иноагентом из-за вопросов по закупке авто

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - После критики закупки для районного учреждения иномарки за 2,2 млн рублей глава Малопургинского района Удмуртии Сергей Юрин попросил реготделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) доказать, что организация не является иноагентом. Об этом сообщила представитель регионального отделения ОНФ Ольга Ветошкина.

Она рассказала, что отделение получило письмо, в котором для предоставления ответа на обращение ОНФ попросили "актуализированную выписку из Министерства юстиции РФ о том, что ваша организация не является иностранным агентом с указанием источников финансирования ее деятельности".

Как напомнила Ветошкина на своей странице в соцсети, ранее региональное отделение ОНФ выявило закупку автомобиля Toyota Camry за 2,227 млн рублей муниципальным бюджетным учреждением "Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений и единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования "Малопургинский район". "Считаем данную закупку расточительной, особенно в такое финансово непростое для страны время", - подчеркнула представитель удмуртского отделения ОНФ.

По ее словам, в связи с этим реготделение ОНФ направило главе Малопургинского района Сергею Юрину письмо с рекомендацией отказаться от дорогостоящей покупки в пользу более дешевого отечественного автомобиля. Ветошкина отметила, что закупка до сих пор не отменена.

В приложенной к сообщению копии письма общественников чиновнику указывается, в частности, что лидером ОНФ является президент РФ Владимир Путин.

В приложенной к сообщению копии ответа Юрина, кроме требования предоставить документацию ОНФ, сообщается, что проводящий закупку центр является самостоятельным юридическим лицом.

Ветошкина сообщила также, что ОНФ направил в прокуратуру Удмуртии письмо Юрина с просьбой провести проверку и дать юридическую оценку данному запросу.