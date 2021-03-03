Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:55Заразились
на 03.03В России 4 278 750+10 535В мире 114 753 125+310 479

Чиновники Удмуртии сочли ОНФ иноагентом из-за вопросов по закупке авто

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - После критики закупки для районного учреждения иномарки за 2,2 млн рублей глава Малопургинского района Удмуртии Сергей Юрин попросил реготделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) доказать, что организация не является иноагентом. Об этом сообщила представитель регионального отделения ОНФ Ольга Ветошкина.

Она рассказала, что отделение получило письмо, в котором для предоставления ответа на обращение ОНФ попросили "актуализированную выписку из Министерства юстиции РФ о том, что ваша организация не является иностранным агентом с указанием источников финансирования ее деятельности".

Как напомнила Ветошкина на своей странице в соцсети, ранее региональное отделение ОНФ выявило закупку автомобиля Toyota Camry за 2,227 млн рублей муниципальным бюджетным учреждением "Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений и единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования "Малопургинский район". "Считаем данную закупку расточительной, особенно в такое финансово непростое для страны время", - подчеркнула представитель удмуртского отделения ОНФ.

По ее словам, в связи с этим реготделение ОНФ направило главе Малопургинского района Сергею Юрину письмо с рекомендацией отказаться от дорогостоящей покупки в пользу более дешевого отечественного автомобиля. Ветошкина отметила, что закупка до сих пор не отменена.

В приложенной к сообщению копии письма общественников чиновнику указывается, в частности, что лидером ОНФ является президент РФ Владимир Путин.

В приложенной к сообщению копии ответа Юрина, кроме требования предоставить документацию ОНФ, сообщается, что проводящий закупку центр является самостоятельным юридическим лицом.

Ветошкина сообщила также, что ОНФ направил в прокуратуру Удмуртии письмо Юрина с просьбой провести проверку и дать юридическую оценку данному запросу.

Удмуртия ОНФ

Новости

Навальный останется в СИЗО до вступления в силу приговора о клевете

Навальный останется в СИЗО до вступления в силу приговора о клевете

Лев Пономарев через суд потребовал отменить его статус иноагента

Лев Пономарев через суд потребовал отменить его статус иноагента

Горбачев счел, что на смену санкциям должен прийти диалог Запада с РФ

Петербургский экономический форум запланирован на 2-5 июня

Петербургский экономический форум запланирован на 2-5 июня

Во избежание второй волны COVID до мая нужно привить 30% россиян

Во избежание второй волны COVID до мая нужно привить 30% россиян

Проекты "Радио Свобода" в РФ оштрафованы почти на 40 млн руб.

Факультет Кудрина в СПбГУ станет самостоятельным университетом

Факультет Кудрина в СПбГУ станет самостоятельным университетом

"Альянс врачей" признан иноагентом

"Альянс врачей" признан иноагентом

Путин поручил разработать новые формы сбора доказательств по уголовным делам

Путин поручил разработать новые формы сбора доказательств по уголовным делам

Жертвами атаки новым "трояном" стали 10 российских организаций

Жертвами атаки новым "трояном" стали 10 российских организаций
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');