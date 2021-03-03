Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:39Заразились
на 03.03В России 4 278 750+10 535В мире 114 753 125+310 479

Глава Удмуртии раскритиковал чиновника за требование доказать, что ОНФ не иноагент

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Глава Удмуртии, секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Бречалов назвал "крайне странным" письмо главы Малопургинского района Сергея Юрина, потребовавшего у Общероссийского народного фронта (ОНФ) доказать, что он не является организацией-иноагентом.

"Я ознакомился с крайне странным письмом, которое глава Малопургинского района отправил в ОНФ - одну из крупнейших общественных организаций в нашей стране и регионе", - цитирует Бречалова его пресс-служба в среду.

Руководитель республики подчеркнул, что любой глава муниципалитета как представитель публичной власти и должностное лицо должен понимать роль общественных организаций и выстраивать с ними диалог и совместную работу.

"Это одно из важнейших квалификационных требований к управленцам такого уровня. К сожалению, глава Малопургинского района не продемонстрировал такой готовности. Считаю, что это недопустимо", - отметил Александр Бречалов.

Ранее сообщалось, что региональное отделение ОНФ раскритиковало руководство Малопургинского района за размещение закупки на приобретение иномарки за 2,2 млн рублей для одного из подведомственных учреждений и попросило отказаться от этой закупки в пользу более дешевого отечественного автомобиля. В ответном письме глава района Сергей Юрин заявил, что учреждение является самостоятельным юрлицом и для более детального ответа потребовал предоставить ряд документов, в том числе о том, что ОНФ не входит в перечень иностранных агентов.

Александр Бречалов ОНФ Удмуртия

Новости по теме

Новости

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге осталась на уровне высокого плато

Что произошло за день: среда, 3 марта

Навальный останется в СИЗО до вступления в силу приговора о клевете

Навальный останется в СИЗО до вступления в силу приговора о клевете

Лев Пономарев через суд потребовал отменить его статус иноагента

Лев Пономарев через суд потребовал отменить его статус иноагента

Горбачев счел, что на смену санкциям должен прийти диалог Запада с РФ

Петербургский экономический форум запланирован на 2-5 июня

Петербургский экономический форум запланирован на 2-5 июня
Пандемия коронавируса

Во избежание второй волны COVID до мая нужно привить 30% россиян

Во избежание второй волны COVID до мая нужно привить 30% россиян

Проекты "Радио Свобода" в РФ оштрафованы почти на 40 млн руб.

Факультет Кудрина в СПбГУ станет самостоятельным университетом

Факультет Кудрина в СПбГУ станет самостоятельным университетом

"Альянс врачей" признан иноагентом

"Альянс врачей" признан иноагентом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');