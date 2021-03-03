Глава Удмуртии раскритиковал чиновника за требование доказать, что ОНФ не иноагент

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Глава Удмуртии, секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Бречалов назвал "крайне странным" письмо главы Малопургинского района Сергея Юрина, потребовавшего у Общероссийского народного фронта (ОНФ) доказать, что он не является организацией-иноагентом.

"Я ознакомился с крайне странным письмом, которое глава Малопургинского района отправил в ОНФ - одну из крупнейших общественных организаций в нашей стране и регионе", - цитирует Бречалова его пресс-служба в среду.

Руководитель республики подчеркнул, что любой глава муниципалитета как представитель публичной власти и должностное лицо должен понимать роль общественных организаций и выстраивать с ними диалог и совместную работу.

"Это одно из важнейших квалификационных требований к управленцам такого уровня. К сожалению, глава Малопургинского района не продемонстрировал такой готовности. Считаю, что это недопустимо", - отметил Александр Бречалов.

Ранее сообщалось, что региональное отделение ОНФ раскритиковало руководство Малопургинского района за размещение закупки на приобретение иномарки за 2,2 млн рублей для одного из подведомственных учреждений и попросило отказаться от этой закупки в пользу более дешевого отечественного автомобиля. В ответном письме глава района Сергей Юрин заявил, что учреждение является самостоятельным юрлицом и для более детального ответа потребовал предоставить ряд документов, в том числе о том, что ОНФ не входит в перечень иностранных агентов.