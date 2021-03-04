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Доллар подорожал на 7,5 копейки на открытии торгов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - На открытии валютных торгов на "Московской бирже" доллар США немного подорожал, а евро - подешевел на противоречивых внешних сигналах. Поддержку рублю оказывают растущие цены на нефть, а с другой стороны, рубль испытывает общемировое давление на рисковые активы в связи с новой волной роста базовых процентных ставок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,75-74,05 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подорожал на 7,5 копейки, до 74,045 рубля. Евро подешевел на 4,25 копейки, до 89,2275 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала всего на 2,2 копейки к уровню закрытия среды, до 80,88 рубля.

Доллар при этом оказался на 52,63 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 35,07 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительные разнонаправленные изменения в основных валютных парах на старте торгов 4 марта в связи с влиянием на него двух разнонаправленных факторов. С одной стороны, нацвалюта подвержена общемировому давлению на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран, в связи с новой волной повышения базовых процентных ставок. Но, с другой стороны, поддержку рублю оказывают растущие цены на нефть в ожидании решения ОПЕК+ об объемах добычи с апреля 2021 года.

Цены на нефть эталонных марок в четверг утром умеренно повышаются. К 7:01 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,48%, до $64,38 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,44%, до $61,55 за баррель.

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном активно падают, в частности японский Nikkei 225 теряет утром 4 марта около 2,8%, китайский CSI300 снижается на 2,7%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 уменьшается на 0,9%, что в целом свидетельствует об ухудшении настроений на мировых рынках капитала.

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов в среду на фоне роста доходности казначейских облигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries повышалась в ходе торгов до 1,49% годовых. Рост доходности гособлигаций вызывает у инвесторов обеспокоенность по поводу стоимости акций и ускорения инфляции. Высокая доходность может особенно сильно отразиться на акциях технологических компаний, которые больше полагаются на заимствование.

Инвесторы также оценивали статданные. Согласно данным Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце увеличилось на 117 тыс. Экономисты прогнозировали рост на 177 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в январе число рабочих мест увеличилось на 195 тыс., а не на 177 тыс., как сообщалось первоначально. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в феврале снизился до 55,3 пункта по сравнению с 58,7 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Снижение показателя стало неожиданностью для аналитиков, в среднем прогнозировавших сохранение индекса на уровне предыдущего месяца, сообщает Trading Economics.

Кв вч ав*

Московская биржа Brent WTI США ADP Nikkei 225 S&P 500

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