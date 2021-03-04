Brent подорожала до $64,64 за баррель

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти в четверг, рынок ждет ключевого заседания министров стран-участниц соглашения ОПЕК+ при отсутствии четких сигналов о том, какой объем добычи вернется на рынок.

К 8:10 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,57 (0,89%), до $64,64 за баррель. В среду Brent подорожала на $1,37 (2,2%) - до $64,07 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,48 (0,78%), до $61,76 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,53 (2,6%) - до $61,28 за баррель.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) 3 марта закончилось без вынесения каких-либо рекомендаций для встречи министров.

"Итоги сегодняшней встречи ОПЕК+ станут ключевыми для будущего направления нефтяного рынка", - сказал Bloomberg Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Bank NV. Он ожидает, что в общей сложности производство нефти странами ОПЕК+ будет увеличено с апреля на 1,5 млн б/с, в том числе за счет отказа Саудовской Аравии от добровольных ограничений добычи.

"Рынок может легко "переварить" дополнительное предложение в таком объеме и даже больше", - считает эксперт.

Данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали рекордный рост запасов нефти в стране на прошлой неделе - на 21,56 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение запасов на 1,3 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, выросли за неделю на 500 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина в США снизились на 13,62 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 9,72 млн баррелей