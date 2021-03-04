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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:20Заразились
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В России за сутки выявлено 11,3 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 11,3 тыс. случаев заражения коронавирусом
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Еще 11 385 случаев заражение коронавирусной инфекцией нового типа зафиксировано в России, сообщает оперштаб.

Суточный прирост заболевших коронавирусом в РФ вновь вернулся к значениям более 11 тыс., наблюдавшихся всю прошлую неделю, хотя накануне число новых случаев составляло 10 535.

Скончались за сутки 475 человек. Общее число жертв COVID-19 достигло 87 823.

Поправились и выписаны уже 3,86 млн пациентов, в том числе 16 123 за последние сутки.

В Москве суточный прирост составил 2 150, 51 человек скончался, 2 421 выздоровели.

Новые случаи выявлены во всех 85 регионах РФ. В том числе в Петербурге 986, в Московской области - 693, в Нижегородской области - 385.

С начала пандемии коронавируса в России было зарегистрировано 4,29 млн случаев заражения. Лидером мирового антирейтинга по этому показателю остаются США с 28,76 млн зараженных. Следом идут Индия и Бразилия. Россия таким образом, по данным Университета Джонса Хопкинса, занимает четвертую строчку. В Великобритании (5-е место) 4,2 млн эпизодов COVID-19.

Хроника коронавируса. Март.

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