В Калининградской области предотвратили теракт на объекте энергетики

ФСБ задержала одного злоумышленника, у него изъята самодельная бомба

Архивное фото Фото: ЦОС ФСБ/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании в Калининградской области гражданина России, планировавшего теракт на объекте энергетики, у него изъято самодельное взрывное устройство.

Как сообщили журналистам в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержанный планировал преступление "по мотивам ненависти к действующей власти". Он также вербовал местных жителей для участия в террористической деятельности, отметили в ЦОС.

Дома у задержанного обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также "материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти", информирует ЦОС.

Следователи возбудили уголовное дело против задержанного, решается вопрос о мере пресечения, добавили в спецслужбе.