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Суд арестовал калининградца, готовившего теракт на объекте энергетики

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Зеленоградский районный суд Калининградской области арестовал местного жителя, готовившего теракт на объекте энергетики, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного суда.

Мужчина заключен под стражу до 3 мая. В ходе заседания суда он свою вину не признал.

В четверг, 4 марта, стало известно, что ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Задержан гражданин России, планировавший его совершение по мотивам ненависти к действующей власти, а также вербовавший жителей региона для участия в террористической деятельности.

Теракт подозреваемый намеревался совершить на электрической подстанции "Северная" мощностью 80 MVA в черте Калининграда.

По месту его жительства обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти.

Возбуждено уголовное дело по статье "содействие террористической деятельности".

Калининградская область

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