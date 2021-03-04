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"Роскосмос" запускает телеканал "Первый Космический"

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Новый спутниковый телеканал "Первый космический" начинает свое вещание 4 марта, сообщили в "Роскосмосе" в четверг.

Госкорпорация запускает канал совместно с телекомпанией "Первый ТВЧ". "Стратегическим партнером проекта выступает мультиплатформенный оператор Триколор", - говорится в сообщении.

По данным госкорпорации, эфир телеканал будут составлять новости космической отрасли, научно-популярные передачи об устройстве Вселенной, тематические художественные и документальные фильмы российского и зарубежного производства.

"Старт запланирован на 4 марта 2021 года. Новый тематический канал будет доступен зрителям спутникового и онлайн-телевидения", - отметили в госкорпорации.

О планах по созданию собственного телеканала сообщалось в 2016 году. В настоящий момент у "Роскосмоса" есть своя телестудия, которая публикует видеоматериалы на канале в YouTube и собственном сайте.

Первый космический Роскосмос

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