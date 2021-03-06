"Роскосмос" за 1 млрд руб. проверит надежность ракетно-космической техники

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Государственная корпорация "Роскосмос" планирует потратить более 1 млрд рублей (1 млрд 031 млн 869 тыс. 800 руб.) на повышение надежности ракетно-космической техники, которая находится в серийном производстве и эксплуатации в 2021-2025 годах.

Согласно единой информационной системе в сфере госзакупок, госконтракт планируется заключить в рамках федеральной космической программы. Окончание подачи заявок на открытый конкурс - 31 марта.

Как говорится в документах тендера, "целью оказания услуг является реализация мероприятий по повышению (поддержанию) надежности серийной (эксплуатируемой) ракетно-космической техники для обеспечения выполнения планов пусков серийных изделий в рамках федеральной космической программы России на 2016-2025 годы".

Среди ракетно-космической техники в документах фигурируют ракеты-носители типа 14А14, "Протон-М", разгонные блоки "Бриз-М", "Фрегат" и 11С861-03.

Согласно материалам сайта госзакупок, по итогам исполнения контракта должны быть доработаны составные части изделий ракетно-космической техники, в том числе в части применения новых материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов и элементной базы с повышенными характеристиками надежности.

Кроме того, должно быть исключено повторение отказов, выявленных при производстве и эксплуатации ракетно-космической техники.

В рамках контракта предполагается оценка технического состояния и надежности ракетно-космической техники по результатам производства, испытаний и эксплуатации, а также разработаны или актуализированы паспорта надежности серийных изделий.

Предполагается провести "сбор и всесторонний анализ информации об отказах, неисправностях и дефектах, выявленных в процессе серийного производства и эксплуатации", говорится в материалах.

20 февраля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация в 2021 году планирует осуществить двадцать девять пусков ракет. "29 планируем только ракет космического назначения, но это за счет тех долгов, которые у нас накопились по прошлому году", - сказал тогда он.

28 декабря 2020 года курирующий ОПК вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что в 2021 году "Роскосмос" должен вернуть долги по запускам спутников для Минобороны РФ из-за невыполнения плана за 2019 год.