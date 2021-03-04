Пятеро иеговистов в Сыктывкаре стали фигурантами дела об экстремизме

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Следователи в Коми возбудили против пяти приверженцев организации "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ) уголовное дело об экстремизме, один из них арестован, сообщили в Следственном комитете (СК).

Дело по ст.282.2 УК РФ об организации и участии в деятельности экстремистской организации возбуждено по материалам региональных управлений ФСБ и МВД против пяти жителей Сыктывкара, сообщается в четверг на сайте ведомства.

По данным следствия, в 2017-2021 годах фигуранты, придерживаясь экстремистской идеологии "Свидетелей Иеговы", и зная, что данная организация ликвидирована в РФ по решению суда, продолжали участвовать в ее противоправной деятельности и вовлекать в нее новых участников.

Действуя в условиях конспирации, иеговисты занимались общим руководством и координацией деятельности организации, проводили собрания ее членов, собирали средства на ее финансирование, отметили в СКР.

Один из фигурантов дела заключен под стражу, двое отправлены под домашний арест, еще двоих отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в ведомстве.

"По уголовному делу проведены обыски по местам жительства фигурантов и иных предполагаемых участников запрещенной организации. В качестве свидетелей допрошено более 10 лиц", - заявили в СК.