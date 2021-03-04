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Мэр Кемерова госпитализирован с переломами пяти ребер

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Глава Кемерова Илья Середюк попал в больницу с переломами пяти ребер. Он сообщил это "Интерфаксу".

"В воскресенье я у себя дома неудачно упал с высоты около двух метров. В травмпункте после рентгена выявили перелом пяти ребер и приняли решение о госпитализации. Чувствую себя хорошо", - сказал чиновник. градоначальник в четверг.

В пресс-службе мэрии агентству уточнили, что Середюк находится в кемеровской горбольнице им. Подгорбунского.

Кемерово Илья Середюк

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