Что произошло за день: четверг, 4 марта

Предотвращенный теракт в Калининградской области, будущее МКС и продолжение строительства "Северного потока 2"

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Калининградской области предотвратили теракт на объекте энергетики. У задержанного изъято самодельное взрывное устройство. Он также вербовал местных жителей для участия в террористической деятельности. Злоумышленник арестован.

- В России за сутки выявлено 11,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. В столице суточный прирост составил 2 150. Математики прогнозируют, что в Москве третьей волны COVID-19 не будет при сохранении текущих ограничений и темпов вакцинации.

- Трубоукладчик "Академик Черский" присоединился к стройке "Северного потока 2". Оператор проекта сообщает, что судно будет вести трубоукладочные работы в Исключительной экономической зоне Дании.

- Песков заявил, что Путин примет участие в ПМЭФ. Директор форума пообещал, что мероприятие в этом году пройдет в привычном формате: с тем же количеством дней и тем же количеством активностей.

- Работу МКС продлят до 2028 года, сообщили в РКК "Энергия". Сегодня экипаж станции покрыл специальным герметиком первую трещину. Позднее на нее поставят заплатку.

- Мосгорсуд отменил приговор гематологу Мисюриной и прекратил ее дело. Врача-гематолога ранее признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента. Еще в 2013 году при проведении анализа костного мозга она якобы нарушила методику забора материала.

- Мэр Кемерова госпитализирован с переломами пяти ребер. Илья Середюк получил травмы, упав у себя дома с высоты двух метров.