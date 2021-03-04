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Песков счел шуткой обещание Закарпатья в обмен на "Спутник V"

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Кремле назвали не более чем шуткой слова премьер-министра Словакии Игора Матовича о передаче Закарпатья в обмен на российскую вакцину "Спутник V", не став их комментировать.

В ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, на каких условиях российская вакцина может быть поставлена Словакии, и напомнили шутку премьер-министра этой страны о Закарпатье.

"Безусловно, это помощь в условиях нынешнего дефицита, всемирного дефицита вакцин. Конечно, Россия сделает все возможное, чтобы в первую очередь удовлетворить потребность своих собственных граждан и во вторую очередь удовлетворить многочисленные заявки других государств", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в каком формате возможны поставки Словакии вакцины и является ли это гуманитарной помощью.

Он подчеркнул, что со стороны словацких партнеров есть запрос на получение вакцины, и РФПИ ведет работу по этому направлению. "Вакцина имеет свою стоимость, стоимость эта, к слову говоря, пониже, чем у других вакцин. Поэтому, конечно же, все, о чем вы говорили, это не более чем шутки, и это мы никак не хотим комментировать, это нас не касается", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Всего применение вакцины "Спутник V" одобрено в 42 странах мира (в том числе восьми странах Европы), общее население которых превышает 1,1 миллиарда человек. Вакцина также зарегистрирована в России, Белоруссии, Молдавии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Анголе, Джибути, Конго.

Спутник V Дмитрий Песков Словакия Закарпатье

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