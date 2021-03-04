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Европейский регулятор начал экспертизу вакцины "Спутник V"

Европейский регулятор начал экспертизу вакцины "Спутник V"
Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало процесс постепенной экспертизы вакцины "Спутник V" для последующей регистрации, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В пресс-службе пояснили, что начинается процедура последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) российской вакцины Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения EMA.

Решение Комитета о начале процедуры последовательной экспертизы принято с учетом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых. EMA проведет оценку соответствия вакцины "Спутник V" установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству, отмечают в РФПИ.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в сообщении заявил: "Одобрение EMA позволит обеспечить вакциной "Спутник V" 50 миллионов жителей ЕС, начиная с июня 2021 года".

Ряд государств ЕС уже одобрили применение "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. В настоящее время вакцина зарегистрирована в Венгрии и Словакии.

Всего применение вакцины "Спутник V" одобрено в 42 странах мира (в том числе восьми странах Европы), общее население которых превышает 1,1 миллиарда человек. Вакцина также зарегистрирована в России, Белоруссии, Молдавии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Анголе, Джибути, Конго.

Хроника коронавируса. Март.

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РФПИ Спутник V ЕМА

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