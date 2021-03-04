В ФТС заявили, что таможенное оформление цветов проходит без сбоев

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Таможенное оформление цветов в РФ проходит без сбоев, несмотря на увеличивающийся объем прохождения грузовых транспортных средств с партиями цветочной продукции, сообщет ФТС России.

Ведомство отмечает, что с 15 февраля по 3 марта таможенные органы оформили около 120 млн цветов.

За этот период в целом по России центры электронного декларирования (ЦЭДы) выпустили около 9,15 тыс. тонн срезанных цветов и бутонов – в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (4259 тонн) и в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (5271 тонн).

В 2021 году (как и в 2020 году) основными странами-поставщиками цветов являются Нидерланды и Эквадор. Крупные партии цветочной продукции также ввозятся из Кении и Колумбии.