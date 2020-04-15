Российский цветочный рынок "ушел" в интернет. Обзор

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Карантинные ограничения, приведшие к закрытию торговых точек, снижению мобильности населения и сокращению гражданами необязательных расходов обернулись серьезными потерями как для производителей, так и для торговцев цветами. Спрос на цветы в России с конца марта, по данным ряда участников рынка, упал на 80-95%.

В сложившихся условиях бизнес вынужден перестраиваться, активно развивая интернет-продажи, свидетельствуют данные опроса предпринимателей и торговых сетей, проведенного "Интерфаксом".

Миллионные потери

"С конца марта по сегодняшний день я выбросила цветов на 1 млн рублей. Нужно понимать, что часть цветов пропадает и они выбрасываются, а часть теряет товарный вид. Сейчас у меня стоит полный склад цветов, он по сути потерян. Уличные цветы хоть можно полить. Больше всего пострадала та часть бизнеса, которая связана со срезом для букетов, в меньшей степени - с комнатными растениями", - заявила предприниматель Елена Третьякова (Ростов-на-Дону).

Организаций, объединяющих "цветочников", в России нет. "Я уже четыре года состою в Ассоциации производителей посадочного материла РФ. Все крупные питомники, садовые центры входят в эту ассоциацию. Так вот питомники сейчас несут ужасные потери, потому что они не могут реализовать свой материал", - утверждает Третьякова.

"Мы работаем сейчас, так сказать, на компостную яму. Поскольку закрыты соседние регионы, а именно Москва, мы сейчас фактически до нуля сократили поставки цветов. А цветы срезаются каждый день", - заявил руководитель калужских цветочных предприятий ОАО "Галантус" и ООО "Галантус и к" (производство и продажа цветов и рассады) Олег Митрофанов.

"Более 200 тыс. роз пришлось утилизировать, это убыток порядка 6 млн рублей. Благодаря тому, что в первую декаду апреля не было поставок импорта - приостановились поставки через Белоруссию - продажи составили 50% от прежнего уровня. В основном цветы закупает Москва, так как там более развита торговля через интернет-магазины. В Белгородской области спрос слабый, потому что люди не рискуют покупать заочно", - сказал представитель ООО "Изовол Агро" (Белгородская область, занимается цветоводством, развивает сеть магазинов "Розы Белогорья"). Падение продаж в компании оценили в 90%.

"Мы функционируем, потому что теплицы мы остановить не можем, цветы растут постоянно. (. . .) Очень большое снижение спроса - в сравнении с прошлым годом 80% спад. Продаем в основном рассаду - сейчас дачники активно сажают. А так, падение прибыли очень большое - 80%", - заявили в тепличном комплексе "Рассвет" (Владимирская область).

Спрос упал процентов на 90-95%, его практически нет, отмечает управляющий торговой сетью "Цветочный Boom" (Ростов-на-Дону) Петр Левицкий.

Сейчас основные убытки терпят те, кто не успел переформатировать офлайн-продажи в онлайн. Компании, которые занимаются доставкой цветов, пострадали не очень сильно, считает волгоградский предприниматель Виталий Поролов (выращивает цветы под срез).

"Думаю, нас ждут месяц работы только на доставку и плавное, надеюсь плавное, снижение покупательской способности на всех рынках", - полагает владелица цветочного магазина в Воронеже Ирина Чухлебова.

Спрос на цветы сохраняется потому, что люди как праздновали свои дни рождения, так и празднуют, несмотря на то, что они из-за ситуации с коронавирусом находятся дома, отметила собственник оптовой сети "Клумба ДВ" и розничных цветочных магазинов "Ц_мастерская" и "Восторг" (Приморский край) Екатерина Красикова.

"Цветы и онлайн-шоппинг, мне кажется, это такое наше маленькое спасение, пока, конечно, не закончились деньги. Мы вот так вот себя поддерживаем, подбадриваем и остаемся в тонусе", - утверждает Красикова.

В поиске новых каналов сбыта

С учетом практически полной остановки офлайн-продаж, предприниматели активно ищут новые каналы сбыта. Помимо организации онлайн-продаж на своих сайтах, компании начинают предлагать цветы на сайтах своих партнеров и в соцсетях.

"Мы и ранее работали онлайн. Плюс мы начали сотрудничать с ресторанами, чего мы раньше не делали. Реализуем свою продукцию на их сайтах. Это та ниша, которую мы не использовали. Это дает очень хороший ежедневный приток", - заявила владелица сети "Клумба ДВ".

"Перешли только на дистанционные продажи, но конкуренция обострилась, так как все цветочные салоны начали активно вести торговлю дистанционно. Многие начали использовать социальные сети", - добавляет владелец цветочного салона в Благовещенске Владимир Полинкин.

Некоторые производители решились на нестандартные рекламные акции.

"Мы решили не утилизировать нераспроданную продукцию, а провели своеобразную рекламную кампанию. Раздавали цветы волгоградцам на улице, отвезли букеты врачам в инфекционную больницу. Кроме того, провели акцию, когда люди оплачивали только доставку. Например, букет стоил 1,2 тыс. рублей, но человек оплачивал только доставку в 150 рублей. Спрос начал оживляться в последнюю неделю", - сказал волгоградский предприниматель Виталий Поролов (выращивает цветы под срез).

"Мы сейчас развиваем направление онлайн-продаж, делаем сайт, организуем колл-центр. Торгуем только по доставке. Заказали, везем и бесконтактно отдаем. Еще и оптом продаем. Кто-то из партнеров продает тоже онлайн букеты, заказывает у нас и реализует самостоятельно через доставку", - добавил Поролов.

ООО "Авангард" (Рязанская область, занимается выращиванием и реализацией саженцев садовых растений) отмечает рост спроса на свою продукцию. Компания реализует ее в садоводческих центрах и на специализированных рынках. "Это, прежде всего, связано с тем, что крупные продавцы саженцев, типа гипермаркета OBI сейчас временно не работают", - сообщили в отделе продаж "Авангарда".

Перспективы внутреннего производства

Доля импортных цветов на российском рынке по разным оценкам составляет от 50% до почти 100% и меняется в зависимости от региона.

"Доля импортных цветов на рынке - та цифра, которая близится к 100%. Вся роза - это Эквадор, все остальное - Голландия. Есть еще какие-то мелкие, точечные производители, - в основном это Москва, Подмосковье и Краснодарский край. У Краснодарского края есть такая возможность, у них природа позволяет. Что касается Москвы и Подмосковья - это уже бизнес-истории", - заявила приморский предприниматель Красикова.

Крупных цветочных производств в России нет. В частности, есть немного в Краснодарском крае, а в основном, - в Подмосковье, подтвердила Третьякова из Ростова-на-Дону.

"Российский цветок есть, но он неконкурентоспособный по своей стойкости, например, по размеру. Наши люди привыкли к розам из Эквадора - там толстая нога, огромный бутон - и не хотят покупать кабы что и почти за те же самые деньги. Поэтому импортный цветок пользуется спросом, а российский цветок появляется на рынке от безысходности: когда бывают перебои или не хватает цветка", - считает Третьякова.

Кроме того, продолжила она, российские производители устанавливают высокие цены при закупках малыми партиями, поэтому, чтобы цена была приемлемой, необходимо заказывать продукцию крупными партиями, а это не всегда удобно. При работе с зарубежными поставщиками такой проблемы, по ее словам, не возникает.

Левицкий из ростовской торгсети "Цветочный Boom" оценивает долю импортных цветов на рынке РФ в 50%. "Думаю, что процентов 50 - это импортные поставки в Россию. У Ростова специфика такая, что он рядом с Краснодарским краем и достаточно большой объем цветка завозится оттуда", - добавил он.

На рынке Волгоградской области порядка 90% приходится на цветы импортного производства. Относительно крупным поставщиком на местный цветочный рынок является Краснодарский край, однако поставки из этого региона сейчас прерваны. "Волгоградского цветка в рознице практически нет. Даже сейчас, когда границы закрыты, торгуют оставшимися поставками", - сказал Поролов из Волгограда.

Для отечественных цветоводов ситуация с коронавирусом дает шанс для развития собственных производств и импортозамещения, но для этого отрасли нужна серьезная поддержка государства, считает генеральный директор ООО "Нове Кэпитал" (компания организует финансирование проектов развития цветоводческих предприятий Удмуртии) Виталий Девяткин.

Долю импортной продукции на российском цветочном рынке он оценивает примерно в 80%. Большой минус в нынешней ситуации для отечественного цветоводства - это то, что в России очень слабо развиты онлайн-продажи цветов. Также нет единой электронной площадки, биржи цветов, где поставщики и покупатели могли бы найти выгодные для себя предложения. Такая биржа, по мнению Девяткина, крайне необходима.

Для развития российского производства нужны инвестиции в селекцию и семеноводство декоративных культур. В настоящее время в России селекцией цветочных культур занимаются энтузиасты-любители, которые не могут производить семена в промышленных масштабах, заявил исполнительный директор ООО "Агротехнологическая фирма "Агрос" (Новосибирск, занимается продажей семян овощей и цветов в Сибири и на Дальнем Востоке) Павел Потапов.

"Следовательно, необходимо выстроить систему селекционно-семеноводческих станций, в которую вложится частный и государственный капитал. Нужны: закупка оборудования, строительство теплиц, инвестиции в подготовку специалистов (на тысячи агрономов приходится всего один селекционер)", - отметил он.

Господдержка производителей

Цветоводство, в отличие от овощеводства, не относится к сфере продовольственной безопасности, поэтому находится на периферии государственной поддержки, констатировал Потапов из "Агроса".

Остается много нерешенных вопросов. Например, в действующем законе о семеноводстве детально не прописана процедура как ввоза семян цветов, так и их производства на территории России, уточнил он.

"Если рассматривать конкретные меры, которые уже сейчас можно предпринять, то это финансовая поддержка питомников и тепличных хозяйств, например, субсидии на закупку газа, дизеля, угля для отопления теплиц. Также следует обратить внимание на тайм-менеджмент: тендеры по озеленению муниципалитетов нужно проводить в октябре-ноябре, а не в марте-апреле, чтобы предприниматель мог закупить материал и обеспечить бесперебойное производство цветочной рассады", - полагает Потапов.

В рамках господдержки нужно, во-первых, как можно скорее отнести к растениеводству в рамках государственной программы развития сельского хозяйства также отрасль тепличного цветоводства. Официально являясь сельхозпроизводителями, цветоводы смогут рассчитывать на льготные государственные субсидии, льготы по налогам и лизингу, отметил гендиректор "Нове Кэпитал".

Во-вторых, продолжил он, для российских цветоводческих хозяйств необходимо предусмотреть сниженные ставки тарифов на энергоресурсы, которые являются важной частью производства. А также льготы по налогу на имущество и включение отрасли в список пострадавших от последствий коронавируса с применением всех мер поддержки.

"И третье, что может сделать государство для цветоводов - это отменить таможенные преференции импортеров, убрать НДС и вернуть отрасль на единый сельхозналог в 6%, который действовал до 2019 года. Эти меры не только поддержали бы отрасль, но и очень помогли ее развитию", - полагает Девяткин.

Для цветоводства, как и для любого производства, нужны длинные и дешевые деньги для расширения производства, а для поддержки в текущей ситуации было бы неплохо иметь возможность пополнять оборотные средства под более низкий процент, убежден руководитель холдинга "Богородские розы" (Татарстан) Азат Муртазин.

"Нам хотелось бы получать субсидии для приобретения техники, сейчас их нет, субсидии для строительства теплиц и холодильников, льготные тарифы на электроэнергию и приобретения топлива (газ, уголь, керосин, дрова)", - отмечает индивидуальный предприниматель, владелица цветочной фермы Анна Курченко (Приморский край).

"Считаю, что муниципальные власти должны отменить налоги и арендную плату за земельные участки (под торговыми объектами - ИФ) на период официального закрытия торговых объектов. Снизить аренду и плату за землю на последующие несколько месяцев. Вот тот минимум, который может спасти бизнес", - отметил управляющий ростовской торгсети "Цветочный Boom".

Для развития отечественного производства помимо энтузиастов, которые хотят этим заниматься, необходим обмен опытом. Было бы хорошо, если бы была возможность заимствовать опыт у голландских производителей, поскольку в Нидерландах все поставлено на поток, работает на очень высоком уровне. "Но частному лицу очень сложно съездить в Нидерланды, привезти специалистов и так далее - это очень затратная статья. Если бы данную статью могло финансировать государство, это было бы уже намного интереснее", - добавляет Красикова.