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Директор челябинского аэропорта помещен под домашний арест

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Челябинске Центральный районный суд поместил под домашний арест до 1 мая директора международного аэропорта "Челябинск" имени Курчатова ("Баландино", АО "Челябинское авиапредприятие") Андрея Осипова, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Осипока задержали 3 марта сотрудники ФСБ. 1 марта в его отношении было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК (совершение мошенничества в сфере автострахования с использованием служебного положения).

Следователь областного управления ФСБ предъявил Осипову обвинение.

По версии следствия, Осипов участвовал в схеме, по которой за ДТП с участием служебной машины аэропорта была необоснованно выплачена страховая компенсация и страховая компания понесла ущерб.

Баландино Челябинск Андрей Осипов ФСБ Центральный суд

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