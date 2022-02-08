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Экс-директору челябинского аэропорта смягчили приговор по делу о мошенничестве

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд смягчил наказание бывшему генеральному директору международного аэропорта "Челябинск" имени Курчатова ("Баландино", АО "Челябинское авиапредприятие") Андрею Осипову. Его обвинили в мошенничестве с выплатой по КАСКО на ремонт служебного автомобиля.

По итогам апелляционного рассмотрения изменен приговор Центрального районного суда Челябинска от 30 ноября 2021 года.

"Суд апелляционной инстанции уменьшил размер ущерба страховой компании со 170 до 140 тыс. рублей и снизил срок наказания на один месяц - до 2 лет 11 месяцев лишения свободы условно", - сообщает пресс-служба областного суда во вторник.

Суд первой инстанции установил, что осужденный ночью 21 декабря 2019 года, самостоятельно управляя служебным автомобилем, наехал на дорожный знак. В результате ДТП машина получила повреждения, Осипов с места происшествия скрылся, забрав фрагменты деталей.

"Не желая восстанавливать автомобиль за счет собственных средств, он дал указания подчиненным ему работникам инсценировать дорожно-транспортное происшествие. Затем документы, содержащие ложные сведения о наступлении страхового случая, были представлены в страховую компанию, которая выплатила возмещение", - поясняет суд.

В апелляционном представлении прокурор настаивал на ужесточении наказания, адвокат просил оправдать его подзащитного.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд признал Осипова виновным по части 3 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования с использованием служебного положения). Ему было назначено наказание три года лишения свободы условно.

На момент вынесения приговора Осипов находился под арестом, он был освобожден из-под стражи в зале суда.

Уголовное дело было возбуждено и расследовано УФСБ России по Челябинской области.

Челябинск Андрей Осипов

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