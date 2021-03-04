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Минстрой предложил создать типовые проекты частных домов и коттеджей

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Минстрой предлагает создать типовые проекты домов и коттеджей для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в регионах России, сообщила на круглом столе в Совете Федерации директор департамента жилищной политики ведомства Ольга Корниенко.

По ее словам, типологизация жилья на сельских территориях должна стать залогом успешной реализации программы развития ИЖС.

"Мы не говорим о том, что это должны быть панельные дома одного и того же типа домостроительных комбинатов, которые будут строиться и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и на юге, и в Поволжье. Безусловно нет. Должна быть сформирована широкая вариативность тех проектов ИЖС, которые могут быть предложены", - сказала она.

По ее словам, Минстрой вместе с с ДОМ.РФ планирует организовать конкурс проектов ИЖС, который позволит обеспечить их вариативность.

"Оттолкнувшись от этого мы сможем провести типологизацию, не превращая ее в унификацию и однотипность проектов жилищного строительства, которые мы планируем реализовывать с учетом мер государственной поддержки", - добавила Корниенко.

Минстрой также разрабатывает подходы к законодательному регулированию применения схемы эскроу-счетов для индивидуального жилищного строительства.

"Также должна быть проведена серьезная работа по цифровизации всех процессов, чтобы все механизмы были максимально прозрачными. В настоящее время Минстроем совместно с Минцифрой и ДОМ.РФ разрабатывается суперсервис строительства индивидуального жилого и садового дома, который позволит сократить количество взаимодействий граждан с органами власти, учреждениями и другими организациями", - добавила Корниенко.

В феврале 2019 года президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил проработать программу поддержки ИЖС. К 2024 году ежегодный объем ввода индивидуального жилья должен превысить 40 млн квадратных метров.

В августе 2020 года Минстрой внес программу поддержки ИЖС в правительство. Она предусматривает создание специального финансового инструмента в сфере индивидуального жилищного строительства. Новый механизм призван развить ипотечное кредитование ИЖС "при защищенности финансовых средств граждан".

Минстрой правительство Совет Федерации Ольга Корниенко

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