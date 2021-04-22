В РФ запустят цифровой сервис для рынка индивидуального строительства жилья

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - ДОМ.РФ совместно с Минстроем и Минцифрой России разрабатывает сервис для рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС), который позволит в онлайн-режиме выбирать типовые проекты домов с готовой документацией, сообщил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Артем Федорко.

"Развитие рынка ИЖС лежит в плоскости, в том числе, цифровизации. Важно, чтобы услуги, которые граждане получают в части выбора проектов, в части разрешительных документов можно было получить онлайн. Участники рынка тоже должны иметь возможность работать в рамках цифровых сервисов", - сказал Федорко в четверг на конференции Сбера для девелоперов жилой недвижимости.

Он добавил, что новый сервис позволит покупателям выбирать строительную компанию для реализации проекта и банк для получения ипотеки.

Развитие ИЖС - один из ключевых факторов достижения целей национального проекта "Жилье и городская среда" по вводу не менее 120 млн кв.м жилья ежегодно к 2030 году. 50 млн кв.м из этого объема должно приходиться на ИЖС.

В феврале 2019 года президент Владимир Путин поручил проработать программу поддержки ИЖС. В августе 2020 года Минстрой внес программу поддержки ИЖС в правительство. Замглавы Минстроя Никита Стасишин отмечал, что законопроект по развитию ИЖС, которым предлагается распространить все льготные программы на строительство частных домов, планируется принять до конца года.

Минстрой также запустил архитектурный конкурс на создание типовых проектов ИЖС.