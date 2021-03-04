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Арестован подросток, обвиняемый в убийстве своей семьи в Прикамье

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 16-летнего подростка, обвиняемого в убийстве членов своей семьи в Пермском крае, сообщается на сайте СК России в четверг.

"Рассмотрев представленные материалы, суд согласился с доводами следователей, заключив обвиняемого под стражу", - говорится в сообщении.

Подростку предъявлено обвинение по пп. "а, в, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью).

В ходе расследования несовершеннолетнему будет назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

По версии следствия, вечером 1 марта в частном жилом доме в поселке Октябрьский (Пермский край) молодой человек 2004 года рождения зарубил свою мать, отца и малолетнюю сестру. После преступления он покинул регион на такси. В среду, 3 марта, подростка задержали в Екатеринбурге.

На допросе он признался следователям в преступлении, объяснил свой поступок семейными конфликтами.

СКР Пермский край

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