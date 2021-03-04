Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:18Заразились
на 04.03В России 4 290 135+11 385В мире 115 165 644+412 519

Пермский подросток признался в убийстве своей семьи

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Подросток, задержанный по подозрению в убийстве семьи в Пермском крае, дал признательные показания, сообщается в четверг на сайте Следственного комитета России.

"В ходе допроса подросток дал признательные показания о совершенных убийствах членов своей семьи. Мотивом преступления он назвал семейные конфликты", - говорится в сообщении.

Следователи решают вопрос об аресте подозреваемого. Кроме того, следователи выясняют условия жизни и воспитания детей в семье, а также причины и условия совершения преступления.

По данным следствия, вечером 1 марта в частном жилом доме в поселке Октябрьский молодой человек 2004 года рождения зарубил топором трех членов семьи: мать 1979 года рождения, отца 1980 года рождения и их дочь 2008 года рождения. После этого он уехал из Пермского края на такси. Подростка задержали 3 марта в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что подозреваемым по делу проходит житель региона 1980 года рождения. Изначально родственники ошибочно опознали в одном из тел несовершеннолетнего подростка. Как отмечаю следователи, это произошло из-за сильного обезображивания лица и головы убитого большим количеством рубленых ран.

Пермский край

Новости
Пандемия коронавируса

Ученые спрогнозировали, что Москва сможет избежать третьей волны COVID

Рязанский бывший вице-губернатор, которому просили звание Героя, скрыл судимость

Песков заявил, что Путин примет участие в ПМЭФ

Песков заявил, что Путин примет участие в ПМЭФ

Кремль подтвердил назначение Сергея Королева первым замдиректора ФСБ

"Пятерочка" начала тестировать формат "темной кухни" в Москве

"Пятерочка" начала тестировать формат "темной кухни" в Москве

Убытки сервисов такси и доставки группы Сбера росли быстрее выручки

Первый иск против признания физлица СМИ-иноагентом начнут рассматривать в апреле

В Кемеровской области изъятая из семьи девочка умерла в доме ребенка

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 11,3 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 11,3 тыс. случаев заражения коронавирусом

В Калининградской области предотвратили теракт на объекте энергетики

В Калининградской области предотвратили теракт на объекте энергетики
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');