Пермский подросток признался в убийстве своей семьи

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Подросток, задержанный по подозрению в убийстве семьи в Пермском крае, дал признательные показания, сообщается в четверг на сайте Следственного комитета России.

"В ходе допроса подросток дал признательные показания о совершенных убийствах членов своей семьи. Мотивом преступления он назвал семейные конфликты", - говорится в сообщении.

Следователи решают вопрос об аресте подозреваемого. Кроме того, следователи выясняют условия жизни и воспитания детей в семье, а также причины и условия совершения преступления.

По данным следствия, вечером 1 марта в частном жилом доме в поселке Октябрьский молодой человек 2004 года рождения зарубил топором трех членов семьи: мать 1979 года рождения, отца 1980 года рождения и их дочь 2008 года рождения. После этого он уехал из Пермского края на такси. Подростка задержали 3 марта в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что подозреваемым по делу проходит житель региона 1980 года рождения. Изначально родственники ошибочно опознали в одном из тел несовершеннолетнего подростка. Как отмечаю следователи, это произошло из-за сильного обезображивания лица и головы убитого большим количеством рубленых ран.