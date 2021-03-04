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Переработчики пластмасс в РФ попросят вмешательства властей из-за скачка цен на сырье

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Союз переработчиков пластмасс готовит обращение в правительство РФ с просьбой принять меры по сдерживанию роста цен на базовое сырье, говорится в сообщении союза.

В союзе отмечают "беспрецедентный рост цен" и утверждают, что стоимость полимерного сырья на российском рынке ежемесячно бьет рекорды. По отдельным позициям по сравнению с началом 2021 года пройден рубеж роста в 30%. Союз приводит данные отраслевого портала Market Report, согласно которому по итогам января-февраля 2021 года цена на полипропилен в России в среднем выросла на 17%. Отдельные виды сырья прибавили в стоимости более чем на 25-30%. Цены на полиамид-6 (ПА-6), преодолев в январе отметку в 100 тыс. руб./т, продолжили расти, в результате к марту стоимость первичного ПА6 поднялась на 26% по сравнению с декабрем 2020 г.

Союз подчеркивает, что в сложившейся ситуации переработчики полипропилена и полиамида-6 вынуждены повышать цены на продукцию для потребителей – производителей изделий из пластмасс. Организация приводит информацию торгового дома "Полипластик", согласно которой компания увеличила стоимость своей продукции на основе полипропилена на 11%, а на основе полиамида-6 – на 9%. В компании не исключили, что им придется поднимать цены снова.

По данным союза, производители пластмассовых изделий замечают, что в целом по рынку цены на материалы растут еще с лета и далеко не все поставщики стараются сдержать этот рост.

"Резкое повышение цен обычно невозможно по условиям контрактов с потребителями. Однако сырье для нашего производства до конца 2020 года показало динамику порядка +30%, а с начала 2021 года его стоимость выросла еще на 20-25%. Соответственно, производители пластмассовых изделий вынуждены поднимать свои цены, чтобы не работать в убыток. Еще больше ситуацию для нас, как переработчиков, занимающихся литьем, осложняет то, что многие литьевые марки у российских поставщиков вообще пропали – их нет", - приводятся в пресс-релизе слова коммерческого директора компании "Фанбокс" Андрея Голикова.

В организации предупреждают, что рост цен на базовое сырье неизбежно приводит к удорожанию конечного продукта: так, в феврале предприятия пищевой промышленности заявили о том, что из-за повышения стоимости упаковки на 10-15% продукты в магазинах могут еще вырасти в цене.

Председатель совета Союза переработчиков пластмасс Михаил Кацевман отмечает, что постоянный рост стоимости базового сырья оказывает серьезное давление на всю индустрию. "Было принято решение обратиться в правительство РФ, чтобы донести всю серьезность ситуации и предложить принять меры для регулирования цен на базовое сырье. Мы уже вышли с вопросом о создании рабочей группы на Министерство промышленности и торговли, надеемся, что скоро получим положительный ответ и начнем действовать", - приводятся его слова в сообщении союза.

В пресс-службе Минпромторга "Интерфаксу" сообщили, что получали в начале февраля обращения компаний – производителей пластиковой упаковки о росте стоимости сырья – базовых полимеров для производства упаковочных материалов. "Данные обращения перенаправлены в ФАС России", - сообщили в министерстве.

Союз переработчиков пластмасс

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