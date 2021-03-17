Переработчики пластмасс просят законодательных мер для замедления роста цен на сырье. Обзор

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Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Союз переработчиков пластмасс (СПП) просит правительство РФ выработать меры для сдерживания роста цен на пластмассы, аналогичные тем, что действуют в отношении цен на топливо и другие социально значимые товары. С текстом письма СПП, адресованного премьер-министру Михаилу Мишустину, ознакомился "Интерфакс".

Компании-производители и эксперты отмечают, что цены на пластик растут вслед за мировыми. К идее государственного вмешательства они относятся скептически, опасаясь, что в попытке спасти одну отрасль можно навредить смежным.

Ситуация близка к критической

Союз предлагает правительству создать рабочую группу, чтобы выработать "нормативную и регуляторную основу, которая позволит сократить волатильность цен на пластмассы и устранит зависимость от зарубежной конъюнктуры по аналогии с законами, регулирующими отпускные цены на топливо и социально значимые товары". Предполагается, что в нее должны войти представители правительства, Минэнерго, Минпромторга, нефтехимических компаний и СПП.

Союз ссылается на данные отраслевого агентства Plastinfo.ru, согласно которым индекс цен на полиэтилен низкой плотности (ПЭНП) в феврале 2021 года по отношению к прошлому году вырос на 76%, установив новый исторический максимум, и продолжает расти. Похожая тенденция наблюдается для полипропилена, полистирола, ПВХ и ПЭТФ, отмечают в союзе.

"При таком росте цен на сырье целая отрасль переработки пластмасс поставлена в положение, когда вынуждена либо повышать отпускные цены на продукцию, либо сокращать деятельность, останавливать предприятия и увольнять персонал", - подчеркивается в письме. Союз поясняет, что в структуре себестоимости всех изделий из пластмасс, в том числе в пищевой упаковке, комплектующих для машин, стройматериалов, медизделий, доля пластмасс составляет до 80%.

Обращая внимание на масштабы проблемы, СПП приводит данные Федеральной налоговой службы, согласно которым переработкой пластмасс в РФ занимаются 13 тыс. малых и средних предприятий с общей численностью около 500 тыс. сотрудников и годовой выручкой примерно 1,3 трлн руб.

В письме также сообщается, что суммарное потребление пластмасс в России в 2020 году составило около 6 млн т, из них примерно 95% приходится на так называемые базовые (крупнотоннажные) пластмассы: полиолефины (полиэтилен, полипропилен), поливинилхлорид (ПВХ), полистирол и полиэтилентерефталат (ПЭТФ), производимые на предприятиях пяти холдингов: "СИБУР", "ТАИФ", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ" и "Газпром".

"Мы полагаем, что отпускные цены на исходное сырье для производства крупнотоннажных пластмасс находятся, в свою очередь, в ведении правительства на предприятиях ТЭК с государственным участием", - говорится в обращении.

Отдельное обращение в Минпромторг (копия есть у "Интерфакса") направил крупнейший производитель композиционных материалов ООО "НПП Полипластик". Компания также предлагает создать рабочую группу с участием ведомств, нефтехимических компаний и предприятий-переработчиков полипропилена в композитное сырье, для поиска мер по стабилизации цен на этот продукт. По данным "НПП Полипластик", цены на полипропилен в феврале по отношению к середине прошлого года по многим номенклатурным позициям выросли более чем на 50%.

"Полипластик" практически на 100% зависит от российского сырья, суммарная потребность в полипропилене для выпуска полимерных компаундов инженерно-технического назначения составляет более 50 тыс. тонн в год, его поставляют "СИБУР", "ТАИФ" и "ЛУКОЙЛ", - говорится в письме.

"Повышение цен негативно сказывается на всей цепочке переработки полипропилена в готовые изделия, что приводит к росту напряженности не только в отрасли, но и на рынке товаров народного потребления", - считают в компании. В "НПП Полипластик" отметили, что вынуждены поднимать цены на материалы на основе полипропилена для своих потребителей - производителей деталей для автопрома, бытовой техники, кабелей, отделочных строительных материалов и т.д.

"Ситуация с ростом цен на базовое полимерное сырье, складывающаяся на сегодняшний день в России, близка к критической и вызывает крайнюю обеспокоенность всех представителей отрасли", - пишет "Полипластик".

В пресс-службе Минпромторга "Интерфаксу" подтвердили получение письма от "Полипластика", отметив, что вопросами производства первичных полимеров, в том числе полипропилена, занимается Минэнерго, а вопросами регулирования цен - Федеральная антимонопольная служба.

"В случае создания рабочей группы по выработке мер по стабилизации цен на первичные полимеры (в том числе полипропилен) указанными ведомствами департамент (химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга - ИФ) сообщает о готовности войти в состав рабочей группы", - сообщили в министерстве.

В пресс-службе ФАС неделю назад "Интерфаксу" сообщили, что внимательно изучают ситуацию с изменением цен на рынке пластмасс. "Служба уже направила запросы производителям соответствующей продукции и при обнаружении признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры антимонопольного реагирования", - говорил представитель службы. На этой неделе в ФАС на запрос "Интерфакса" не ответили. В пресс-службе Минэнерго РФ ответили "Интерфаксу", что готовы рассмотреть обращения о ситуации с ценами "при поступлении информации от ФАС России в установленном порядке".

Член правления компании Creon Group (оказывает консультационные, инвестиционные услуги, а также услуги по управлению проектами в нефтегазохимии) Санджар Тургунов обращает внимание, что цены на пластик в России растут вслед за мировыми. "Российский рынок не оторван от экспорта-импорта и следует в его фарватере, с незначительными задержками и особенностями", - пояснил он "Интерфаксу".

Тургунов считает, что сложившаяся ситуация может быть критичной для производителей изделий, имеющих долгосрочные и жесткие контракты с покупателями. "Далеко не все переработчики могут включить рост цен на сырье в стоимость готового изделия. Соответственно, маржинальность их производства снижается. Также хочется отметить, что и в периоды падения цен на сырье стоимость готовой продукции не всегда полностью коррелирует со снижением", - поясняет он.

"Кроме того, необходимо учитывать, что конечная продукция для производителей пластмасс может являться промежуточной для других групп товаров, в том числе социально значимых. Например, конечная цена на хлеб, жестко регулируемая государством, уже включает упаковочную пленку, цена которой может сильно колебаться", - продолжает Тургунов.

В то же время эксперт с опасением относится к идее государственного вмешательства в ситуацию с ценами на полимеры. "Тема регулирования цен модна, но весьма пагубна, так как "ручное регулирование" очень затратно и может привести к искусственным перекосам. На примере топливного рынка мы видим, что государство вынуждено постоянно вносить коррективы в принятые решения", - обращает внимание Тургунов.

"Переработчики должны четко осознавать, что нельзя "позвать" государство в сложный момент на помощь и отказаться от нее, когда ситуация выправится. Жесткое регулирование, если таковое будет введено, может быть установлено всерьез и надолго, и, самое главное, затронуть в том числе и конечную продукцию", - подчеркивает он.

Другой взгляд

В "СИБУРЕ" рост котировок на полимеры связывают, в том числе, с восстановлением спроса со стороны переработчиков в третьем квартале 2020 года после пика пандемии в начале того же года. Кроме того, подорожало основное сырье - сжиженные углеводородные газы (СУГ) и нафта, а также наблюдался дефицит продукции на мировом рынке из-за остановок ряда переработчиков в ЕС и США.

При этом российские цены в долларовом выражении демонстрируют "существенно более низкий рост по сравнению с мировым", подчеркивают в компании.

Реализуя полимерную продукцию, "СИБУР" ориентируется на котировки, "которые отражают баланс спроса и предложения на рынке полимеров не только в России, но и в мире". При этом в компании отмечают, что предоставляют клиентам возможность факторинга и отсрочки платежей, а также поддерживают обязательства клиентов в тендерах с фиксированными ценами. "Также компания оказывает поддержку клиентам в части взаимодействия с финансовыми институтами и органами власти", - сказали "Интерфаксу" в "СИБУРе".

В "Казаньоргсинтезе" обращают внимание, что доля российских производителей на мировом рынке относительно небольшая, чтобы активно влиять на ситуацию с ценами. "Российский рынок полимеров является частью глобального рынка и подчиняется общемировым тенденциям. Цены на полимеры формируются под влиянием целого ряда макроэкономических факторов. В настоящее время мы следим за текущими трендами и корректировкой цен", - сообщили "Интерфаксу" в компании.

В "Казаньоргсинтезе" также заверяют, что выполняют обязательства по ранее заключенным долгосрочным контрактам в полном объеме. "По нашей оценке, мы предлагаем наиболее гибкие условия работы нашим потребителям, поскольку конкурировать с вертикально-интегрированными компаниями, не имея собственного сырья, мы можем только за счет гибкости и сервиса. Кроме долгосрочных контрактов с нашими потребителями, важным каналом сбыта является электронная торговая площадка Onlinecontract, на которой "Казаньоргсинтез" реализует значительную долю продукции и где цена формируется по рыночным законам", - пояснили в компании.

И "СИБУР", и "Казаньоргсинтез" подчеркивают, что большую часть своей продукции направляют на внутренний рынок. "Сегодня, имея существенный дефицит по сырью, мы целенаправленно минимизировали экспортные отгрузки в попытке насытить внутренний рынок полимерами. Данные объемы были реализованы через электронную торговую площадку, где цены формируется на основе спроса и предложения на полимерном рынке", - сказал представитель "Казаньоргсинтеза".

В "СИБУРе" отметили, что доля продаж на внутренний рынок составляет 60%. "С учетом выхода "ЗапСибНефтехима" на проектные мощности и роста производства полипропилена и полиэтилена, начиная со второй половины 2020 года, компания существенно увеличила объемы поставок российским переработчикам. В 2020 было поставлено на 390 тыс. тонн больше полиэтилена и полипропилена чем в 2019. Рост поставок по полипропилену составил - 27,6%, по полиэтилену - 165%", - сообщили в компании.

Идея вмешательства государства для предотвращения волатильности цен, по мнению "Казаньоргсинтеза", вызывает "больше вопросов, чем ответов".

"Первое и самое важное: инвестиционная непривлекательность отрасли производства базовых полимеров многократно обсуждалась на всех уровнях руководства страны. Для привлечения инвестиций в данную отрасль правительством только что были приняты правильные решения по введению обратного акциза на переработку нефтегазового сырья в базовые полимеры. Введение ручного регулирования цен на полимеры при этом снова ставит вопросы по защищенности инвестиций. Важно понимать, что за последние десятилетия обращений от переработчиков пластмасс были единицы, и это было скорее исключением из правил. Текущая ситуация и без вмешательства в самое ближайшее время вернется в норму, поскольку мировой баланс на полимерном рынке (как и в России) находится в значительном профиците", - объясняют в компании.

"Казаньоргсинтез" опасается, что в случае поддержки одной отрасли могут пострадать смежные. "Будет ли касаться регулирование только внутренних цен, и в таком случае не приведет ли оно к смещению внимания производителей на экспорт? Будет ли касаться регулирование только российских производителей, и как в этой ситуации они будут защищены от конкуренции зарубежных конкурентов? В случае регулирования цен на полимеры, какие меры поддержки будут приняты в отношении производителей полимеров, например, будет ли рассматриваться сдерживание роста цен на сырье и энергоресурсы?" - перечисляют в компании.

"Для завода, функционирующего на свободном рынке, покупающего сырье на рыночных условиях и продающего полимеры по рыночным условиям, данные вопросы являются краеугольными. И даже если будут найдены ответы на все эти вопросы, к любым попыткам влиять на цены на глобальном рынке следует относиться крайне осторожно", - считают в компании.

Другие крупные производители, в том числе "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", и "Нижнекамскнефтехим", отказались от комментариев.