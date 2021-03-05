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Из "Иркута" ушел бывший руководитель корпорации Демченко

Из "Иркута" ушел бывший руководитель корпорации Демченко
Глава корпорации "Иркут" Олег Демченко
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Олег Демченко, много лет возглавлявший, а с 2019 года занимавший пост первого заместителя - генерального конструктора ПАО "Корпорация "Иркут", покинул компанию, сообщил "Интерфаксу" источник в авиапроме.

Вместо него на пост первого замгендиректора назначен Анатолий Гайданский, который по совместительству является гендиректором АО "Аэрокомпозит", сказал источник. Демченко при этом остался в должности гендиректора - генконструктора ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева", добавил он.

В пресс-службе "Иркута" подтвердили эту информацию.

Демченко дважды занимал пост главы "Иркута" с 2005 по 2011 год и с 2012- по 2017 год. В 2017 году его сменил гендиректор ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь, с 2019 года компанию возглавляет Равиль Хакимов.

"Иркут" ведет серийное производство многоцелевых истребителей Су-30, учебно-боевых самолетов Як-130, является разработчиком семейства пассажирских МС-21. В прошлом году к "Иркуту" присоединились три структуры ОАК, которые стали его филиалами: АО "Гражданские самолеты Сухого", ООО "ОАК - центр комплексирования" и АО "Новые гражданские технологии". Объединение компаний произошло в связи с формированием гражданского дивизиона ОАК.

Иркут Олег Демченко Анатолий Гайданский Юрий Слюсраь Равиль Хакимов

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