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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Корпорация "Иркут" получила название "Яковлев"

Корпорация "Иркут" получила название "Яковлев"
Фото: Александр Астафьев/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "Иркут" сообщило о своем переименовании, новый бренд компании - "Яковлев", передал корреспондент "Интерфакса" с презентации бренда.

"Мы - "Яковлев"", - сказал гендиректор предприятия Андрей Богинский, уточнив, что новое название - "это часть процесса по развитию новой (корпоративной - ИФ) культуры".

Глава ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрий Слюсарь в свою очередь сказал, что переименование "Иркута" - завершающий этап формирования дивизиона гражданской авиации ОАК.

"Иркут" ведет серийное производство многоцелевых истребителей Су-30, учебно-боевых самолетов Як-130, является разработчиком семейства пассажирских МС-21. Филиал корпорации "Региональные самолеты" выпускает пассажирские Superjet 100.

"Иркут" входит в ОАК "Ростеха" и является головной компаний гражданского дивизиона корпорации.

Решение принято с учетом роста географии и компетенций компании в области гражданской авиации за последние годы", - заявили в пресс-службе "Ростеха". Все корпоративные процедуры по переименованию завершатся в августе.

"ОКБ Яковлева с 2004 года является частью Корпорации "Иркут", сейчас же вся компания будет носить имя А.С.Яковлева, увековечив его в структуре российского гражданского авиастроения", - сказали в "Ростехе".

Александр Яковлев - советский авиаконструктор, генеральный конструктор ОКБ имени Яковлева. С 2004 года ОКБ является частью "Иркута".

Андрей Богинский Иркут ОАК Ростех Юрий Слюсарь Яковлев
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